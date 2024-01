Le RC Lens casse le prêt de Faitout Maouassa

Faitout Maoussa va écourter son aventure lensoise. Prêté par le Club Bruges qu’il avait rejoint à l’été 2021 avant d’être prêté à Montpellier la saison suivante, l’ancien international espoir français ne devrait plus porter les couleurs Sang et Or, lui qui totalise seulement 4 apparitions, marquant même un but en Coupe de France face à Monaco il y a trois semaines.

Selon nos informations, les discussions entre le club artésien et Maouassa au sujet d’une rupture de prêt ont atteint un stade très avancé et l’officialisation du départ du joueur ne devrait plus tarder. Le club artésien estime être suffisamment doté sur ce côté de la défense avec Machado, Chavez et même Frankowski qui peut jouer à gauche. Grenade, avant-dernier de Liga, devrait s’offrir le défenseur de 25 ans qui, selon nos informations, s’envolera demain pour l’Andalousie. D’autres clubs, dont une formation de L1, se sont renseignés sur le joueur. Mais sa décision finale se portera bien sur Grenade.