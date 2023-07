Xavi Simons dévoile son GOAT

Auteur d’une formidable saison en Eredivisie (19 buts et 9 passes décisives), Xavi Simons a régalé de son talent. Son nom, bien connu de tous depuis ses jeunes années au Barça, figure enfin parmi les pépites européennes à surveiller. Rentré à Paris cet été, avant d’être à nouveau prêté, cette fois-ci au RB Leipzig, le jeune milieu de terrain de 20 ans a tout pour exploser en Bundesliga avant de se faire une place au PSG.

Christopher Nkunku parti vers Chelsea, Dominik Szoboszlai à Liverpool, le secteur offensif du RB Leipzig en a pris un coup. Xavi Simons, épaulé par Loïs Openda, aura la lourde tâche de pallier ces départs pour permettre aux Allemands de jouer les premiers rôles la saison prochaine aussi. À peine débarqué dans sa nouvelle équipe, le jeune néerlandais fait déjà parler de lui. En effet, dans une courte vidéo, vêtu de son maillot d’entraînement, Xavi Simons a dévoilé qui était pour lui le meilleur joueur de l’histoire du football, lorsqu’on lui a demandé de décrire en un mot la star portugaise Cristiano Ronaldo. Sans aucune hésitation et malgré sa formation barcelonaise, le natif d’Amsterdam a répondu "GOAT" (Greatest of All Time), sourire en coin. Une réponse qui fera plaisir aux fans de CR7.

