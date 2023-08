Sergio Arribas quitte le Real Madrid pour Almería

Le Real Madrid laisse partir l’un de ses jeunes. En effet, la Maison Blanche a annoncé le départ de son milieu de terrain espagnol Sergio Arribas pour l’UD Almería, qui a déboursé pas moins de 8 millions d’euros pour s’offrir les services du joueur de 21 ans. Ce dernier, qui avait disputé 14 matches avec l’équipe première depuis la saison 2020-2021, s’engage avec les Indálicos pour les six prochaines saisons.

«Le Real Madrid C. F. et l’U. D. Almería se sont mis d’accord sur le transfert du joueur Sergio Arribas. (…) Au cours des trois dernières saisons, il a joué pour le Castilla, où il a marqué plus de 40 buts et a été le meilleur buteur de l’équipe au cours des deux dernières saisons. Le Real Madrid souhaite exprimer sa gratitude et son affection à Arribas et lui souhaite, ainsi qu’à toute sa famille, bonne chance dans cette nouvelle étape.»