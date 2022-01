Newcastle signe Chris Wood

C'était dans les tuyaux depuis quelques jours, c'est désormais officiel. Chris Wood, le désormais ancien attaquant de Burnley signe à Newcastle contre un chèque de 24 millions d'euros. Newcastle signe sa deuxième recrue du mercato hivernal en la personne de l'international néo-zélandais (59 sélections, 27 buts).

All Black and White. 🇳🇿



Welcome, @officialcwood! ⚫️⚪️