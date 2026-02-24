FC Barcelone : ça commence à sentir très mauvais pour Alejandro Baldé

On a l’impression de le voir sur le flanc gauche du FC Barcelone depuis de longues années, mais Alejandro Baldé n’a que 22 ans. Pourtant, il fait vraiment partie des meubles du côté du Camp Nou. Joueur issu de La Masia et qui a connu une ascension fulgurante depuis ses premiers pas chez les A en 2021, il a cependant reçu quelques critiques ces derniers mois. Et pour cause, beaucoup d’observateurs estiment qu’il n’a pas vraiment progressé et qu’il stagne un peu, ne parvenant pas à s’améliorer et à gommer certains défauts de son jeu, dans l’aspect purement défensif principalement.

La suite après cette publicité

De façon générale, les deux flancs de la défense sont considérés comme le point faible du FC Barcelone cette saison. Tant l’Espagnol que Jules Koundé sont ainsi régulièrement pris pour cible par les fans et par les médias, et ce n’est pas un hasard si Hansi Flik a tant insisté pour faire venir un latéral cet hiver. La direction, consciente des soucis de l’équipe, lui a ainsi offert João Cancelo pour une deuxième aventure du Portugais en terres catalanes.

La suite après cette publicité

Adieu au onze titulaire ?

Et clairement, l’arrivée du Portugais met en danger Baldé. Ce n’était pas le cas dans les matchs qui ont suivi son arrivée, mais la donne est en train de changer. Le latéral espagnol a ainsi démarré sur le banc lors des deux derniers matchs de son équipe, contre Girona, puis contre Levante dimanche, n’entrant même pas en jeu lors de la victoire 3-0 des siens. Hansi Flick a ainsi misé sur Cancelo, qui a en plus été excellent contre les Granotas ce week-end, étant même élu homme du match. Autant dire que si le Portugais continue de performer à ce niveau, Baldé a du souci à se faire.

C’est aussi un gros désaveu de la part d’Hansi Flick, puisqu’il a préféré faire jouer Cancelo à un poste qui n’est pas le sien plutôt que d’aligner Baldé. Preuve aussi que pour l’instant, Koundé reste plus important que le joueur de La Masia à ses yeux. C’est la première fois depuis son apparition avec l’équipe première que son statut de titulaire est remis en question à ce point. Une possible relégation dans la hiérarchie qui tombe bien mal, puisqu’il avait pour ambition logique d’être au Mondial avec l’Espagne. Déjà un peu boycotté par la sélection, pas aidé par une énorme concurrence à ce poste, ceci ne devrait pas l’aider à convaincre Luis De La Fuente de faire appel à lui…