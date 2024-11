EdF : Mattéo Guendouzi ne s’inquiète pas pour Michael Olise

L’équipe de France a fortement déçu hier soir en concédant un piètre match nul face à Israël (0-0) au Stade de France. Une rencontre durant laquelle Michael Olise, ainsi que ses partenaires offensifs, n’ont pas vraiment brillé. Mais pas de quoi inquiéter son partenaire Mattéo Guendouzi.

« Ça n’a pas été le meilleur « Micha » qu’on connait. Il lui faut peut-être plus de temps. On connait ses qualités, il fait partie des meilleurs du monde à son poste. On est conscient que des fois ça prend un peu plus de temps. On est derrière lui. Peut-être que dimanche il va marquer ou faire une passe décisive. On sait qu’il va nous être utile pour le présent et le futur », a-t-il confié en conférence de presse.