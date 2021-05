Autriche : 15e titre de champion pour le Red Bull Salzbourg

Champion d'Autriche depuis sept saisons, le Red Bull Salzbourg voulait faire la passe de 8 afin de poursuivre son hégémonie. Si la route est encore longue pour rejoindre le Rapid Vienne (32 sacres) et l'Austria Vienne (24 sacres), les Taureaux Rouges dominent nettement la concurrence même si celle-ci progresse sur les dernières années. Pour cette saison 2020/2021, la formation de Jesse Marsch a encore une fois été très solide en terminant leader sur la saison régulière (52 points) devant le Rapid Vienne (45 points) et LASK (42 points).

