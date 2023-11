Sergio Agüero insulte un journaliste espagnol !

Loin des terrains, Sergio Agüero n’en reste pas moins un suiveur passionné du football, surtout de l’Argentine et du FC Barcelone. Alors mieux vaut ne pas trop s’en prendre à eux. Dernièrement, le choc entre le Brésil et l’Albiceleste a tourné en véritable boucherie, où les fautes ont pris le dessus sur le jeu. Les embrouilles aussi. À tel point que Rodrygo avait eu une confrontation houleuse avec Lionel Messi. Dans la foulée, le journaliste espagnol Edu Aguirre avait d’ailleurs pointé du doigt le comportement de la Pulga. De quoi rendre fou Agüero…

«Son nom est Edu, n’est-ce pas ? Que savez-vous de ce qu’il a dit à Rodrygo ? Nous devons voir si Rodrygo l’a bais./ aussi», raconte l’ancienne gloire de Manchester City sur son stream. Mais il ne s’arrête pas là et défend également Rodrigo De Paul, que le journaliste a décrit comme un "enfoir./" : «la réalité est qu’il est le premier enfoir./ de Cristiano Ronaldo. Autrement dit, s’il y a bien un conna./ de médias, c’est le sien». Des propos forts, voire très limites signés Sergio Agüero, visiblement touché par les accusations d’Edu Aguirre.