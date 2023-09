Mercato : Yannick Bolasie, la belle affaire de l’automne !

La suite après cette publicité

Si le mercato estival a fermé ses portes depuis le 1er septembre dans la plupart des championnats européens et plus récemment en Arabie Saoudite et en Turquie, de nombreux joueurs dont certains bien connus sur la scène internationale sont toujours disponibles. Certains sont vraiment en difficulté, mais d’autres attendent surtout la bonne opportunité. C’est le cas de Yannick Bolasie. Si vous êtes un adepte de la Premier League, ce nom vous parle forcément.

Il faut dire que le virevoltant ailier congolais a fait les beaux jours de Crystal Palace entre 2012 et 2016 faisant parler sa puissance, sa vitesse, ses dribbles virevoltants et son sens du spectacle bien avant Wilfried Zaha. Recruté pour 29 M€ par Everton en 2016, le natif de Lyon se blesse gravement quelques semaines après son arrivée et va être indisponible une saison pleine. Malgré une fin de saison dans la peau d’un titulaire, il a enchaîné les prêts à partir de 2018. À Aston Villa, puis à Anderlecht en passant par le Sporting CP puis Middlesbrough, où il a évolué régulièrement.

Une vraie préférence pour un nouveau challenge dans un club du big 5 européen

Ces deux dernières saisons, Yannick Bolasie file en Turquie et évolue du côté du Caykur Rizespor. Après une dernière saison pleine (17 buts en 26 matches), l’attaquant international congolais (50 sélections - 9 buts), qui avait effectué une brillante CAN 2015 avec les Léopards, se retrouve libre comme l’air après avoir refusé des offres émanant de Turquie. Bolasie aspire aujourd’hui à un ultime challenge dans le Big 5 européen.

Selon nos informations, il se verrait bien revenir en Angleterre ou évoluer en France, lui qui n’a connu la vie française que l’espace de quelques mois avant de débarquer en Angleterre à l’âge de 7 mois. Des discussions sont en cours avec plusieurs formations et un dénouement pourrait rapidement intervenir. L’un des joueurs les plus spectaculaires de la dernière décennie en Premier League est toujours en forme et ne souhaite qu’une chose, retrouver les terrains du big 5 européen dans une équipe qui lui fera confiance. En Angleterre, en France en Italie ou ailleurs…