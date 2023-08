Brighton : Robert Sanchez va rejoindre Chelsea

À défaut de pouvoir s’offrir Moises Caicedo, Chelsea est en passe de mettre le grappin sur un autre joueur de Brighton. Après avoir perdu son poste de titulaire au profit de Jason Steele lors de l’exercice précédent et définitivement barré par la récente arrivée de Bart Verbruggen en provenance d’Anderlecht, Robert Sanchez va s’engager avec Chelsea comme le rapporte The Athletic, ce jeudi.

En effet, les Seagulls et les Blues sont tombés d’accord pour un transfert dont le montant est estimé à 29 M€, bonus compris. Le joueur de 25 ans, passé par Carthagène et Levante, a d’ores et déjà donné son accord pour rejoindre la formation londonienne et est attendu pour passer la traditionnelle visite médicale. Il est pressenti pour jouer les doublures de Kepa Arrizabalaga la saison prochaine. La durée de son contrat n’a été mentionnée.

