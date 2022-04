Adrien Rabiot et la Juventus enragent !

La suite après cette publicité

La Vieille Dame a tout perdu. Hier soir, la Juventus s'est inclinée 1 à 0 lors d'un match capital face à l'Inter Milan. Malgré un bon match, certainement l'un des meilleurs de la saison, les Bianconeri ont été battus et ont dit adieu au titre en Serie A. Avec 59 points au compteur, ils comptent quatre points de retard sur l'Inter, troisième avec 63 points et un match de retard, et sept sur l'AC Milan et Naples. Après la rencontre, la Juve était résignée mais aussi remontée. Elle l'était aussi pendant le match où elle a un peu perdu la tête.

Rabiot tacle l'arbitre

Tout est lié à un fait de jeu. Après un premier pénalty sifflé, repoussé puis retiré puisque De Ligt était entré trop tôt dans la surface, Çalhanoglu a transformé le tir lors de son deuxième essai. Le tout dans une ambiance bouillante puisque l'arbitre a fait appel à l'assistance vidéo à plusieurs reprises. Une situation qui a mis Massimiliano Allegri dans une colère noire.«Allegri explose sur le penalty rendu : sa veste s'envole !», a écrit la Gazzetta dello Sport. Fou furieux selon le média italien, le technicien italien a été un peu plus calme après la rencontre, lui qui n'aime pas parler des arbitres.

«Évitons de dire des choses qui ne sont pas tellement nécessaires maintenant, parlons de la performance. Nous avons beaucoup créé, tiré au but et cette défaite est vraiment dommage». Son joueur Adrien Rabiot s'est chargé du sale boulot pour lui. Sur ses réseaux sociaux, le Français, auteur d'une bonne prestation, a flingué l'arbitrage. «Excellent match, bravo tout le monde ! Dommage pour le résultat, mais c'est difficile de jouer à 11 contre 12 », a-t-il écrit. Une défaite au goût amer pour la Juventus, qui laisse donc échapper le Scudetto quelques jours après l'élimination en UEFA Champions League.

La Juventus prépare l'avenir

«Maintenant, on peut dire que nous sommes définitivement hors course pour le titre. On doit essayer de gagner le plus de points possible pour préserver la 4e place et préparer la saison prochaine, avec l'ambition de pouvoir gagner le Championnat. Pour moi, l'Inter reste la favorite, il suffit de voir son calendrier, qui est plus facile que ceux de Naples et de l'AC Milan». Toujours en lice en Coupe d'Italie, la Juve va devoir oublier ce nouvel échec et préparer l'avenir. Sans Paulo Dybala notamment, la Vieille Dame planche déjà sur le sujet comme l'a avoué Allegri.

«À la fin de la saison, nous devrons rencontrer le club comme toujours et parler de l'équipe du futur. Mais nous avons le temps. En tout cas, nous avons quelques regrets à propos de cette année notamment face à Villarreal». Revenu l'été dernier pour relancer la machine turinoise qu'il connaît si bien, le technicien italien a échoué dans sa mission pour le moment. La Vieille Dame va devoir procéder à un grand lifting cet été 2022 pour faire peau neuve et redevenir l'équipe qui dominait l'Italie de la tête et des épaules.