Versailles : le coach Youssef Chibhi mis à pied

Auteur d'un mercato XXL avec les recrutements de Jeremain Lens (Besiktas), Rachid Alioui (Libre, ex Angers), Fabien Lemoine (Libre, ex Lorient), Mathieu Dossevi (Libre, ex Amiens) et Pierre-Yves Polomat (Libre, ex Genclerbirligi), le club francilien du FC Versailles avait marqué les esprits cet été pour sa promotion en National 1. S'appuyant sur une colonne vertébrale demi-finaliste de la Coupe de France et qui avait brillé à l'étage inférieur, l'équipe de Youssef Chibhi se présentait déjà comme un candidat à la montée en Ligue 2. Dans les clous, actuellement avec une deuxième place à cinq points du leader Concarneau, Versailles reste sur une victoire 1-0 contre Châteauroux qui fait office de tournant dans cette saison.

En effet, la formation des Yvelines dont le président était présent pour assister à la rencontre va connaître un bouleversement majeur. Coach de l'équipe depuis juillet 2014 et artisan de la progression du club jusqu'en National 1, Youssef Chibhi (41 ans) va quitter Versailles de façon imminente. Prévenu par le président de son futur renvoi à la suite de ce match, celui dont le contrat était encore important (20 mois + 1 année en option) a vu la procédure de son licenciement débuter ce week-end selon nos informations. Il est d'ailleurs absent de la séance matinale de ce lundi. Et le couperet est tombé dans un communiqué du club : «l’entraîneur du FC Versailles Youssef Chibhi a été mis à pied à titre conservatoire. À partir de ce lundi, Vincent Ehouman et l’ensemble du staff actuel prennent en charge l’équipe pour la réception du Stade Briochin ce vendredi 11 Novembre à Jean Bouin. Le club communiquera par la suite les évolutions de son organisation.»