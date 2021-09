France-Bosnie : la frustration de Paul Pogba

La suite après cette publicité

L'équipe de France a manqué sa rentrée des classes. Tenus en échec à la Meinau par la Bosnie (1-1) dans le cadre des qualifications au Mondial 2022, les Bleus n'avancent plus. Pire, les champions du monde n'ont gagné aucun de leur quatre derniers matchs toutes compétitions confondues, une première depuis 2013... Interrogé à l'issue de la rencontre sur cette prestation décevante, Paul Pogba ne pouvait cacher sa déception.

« Ce n'était pas facile. À 11, on savait qu'ils étaient fatigués. Mais ce rouge nous a mis en difficulté. On a dû faire ce qu'il fallait, ne pas prendre de but surtout. Faire la différence individuellement, ce n'était pas facile. Si on était encore à 11, ce match était pour nous. C'était juste ça. En première période, on les a vraiment dominés, avec des passes où il manquait peu. Le rouge a compliqué les choses, » a ainsi décrypté la Pioche au micro de M6. Il faudra faire beaucoup mieux samedi face à l'Ukraine.