Man Unted s’active pour pallier la blessure de Christian Eriksen

Un imprévu de taille. Blessé à la cheville lors du match de FA Cup contre Reading (3-1) samedi, Christian Eriksen va rater au minimum les trois prochains mois de compétition avec Manchester United. De quoi forcer le board mancunien à revoir ses plans en cette toute fin de mercato hivernal. The Telegraph avance que les Red Devils vont tenter de se faire prêter un milieu de terrain jusqu’à la fin de la saison pour pallier la blessure du Danois. Le quotidien britannique explique que Man United a été en contact avec les représentants de Yannick Carrasco en ce sens.

La suite après cette publicité

Mais il semble que l’international belge, en plus de posséder un profil différent d’Eriksen, devrait rejoindre le FC Barcelone l’été prochain, les Blaugranas ayant une option d’achat non obligatoire pour l’ancien Monégasque. Si Erik ten Hag n’est pas certain de vouloir bouger ses pions pour Carrasco, MU a, en plus de l’Atlético, également contacté le Barça, le Real Madrid et même le PSG pour se renseigner sur d’éventuelles options au milieu. En vain. Les prochaines heures promettent d’être agitées à Old Trafford.

À lire

Milan Skriniar s’éloigne sérieusement du PSG