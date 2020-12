FC Barcelone : Joan Laporta aurait une longueur d'avance pour conserver Messi

Dans moins d’un mois, le FC Barcelone connaîtra son nouveau président. Pour remplacer Josep Maria Bartomeu à la tête du club catalan, les potentiels candidats ont entamé leurs campagnes respectives et de nombreuses promesses ne manquent pas d'être faites. Et alors que l’ensemble de ces derniers affirme vouloir conserver la Pulga pour les années à venir, Joan Laporta estimerait avoir une petite longueur d’avance par rapport aux autres candidats. Au cours d’une interview accordée à EFE, l'homme de 58 ans, a affirmé qu’il aurait, à la différence des autres, la confiance de Lionel Messi et qu'il pourrait donc le convaincre de ne pas quitter le navire blaugrana à l’issue de la saison.

Il pense également que la situation économique du club ne sera en aucun cas un inconvénient pour persuader le sextuple Ballon d’Or. «Cela aidera beaucoup pour Messi de voir que le projet présente une équipe très compétitive. C'est la chose la plus importante pour lui. Et en ce sens, j'ai un avantage comparatif sur le reste des candidats : la confiance de Leo. Il sait que tout ce que je lui ai dit, je l'ai toujours accompli, il me l'a fait savoir. Je veux être président pour lui faire une proposition sportive et économique avec laquelle il se sent à l'aise», a ainsi confié l'un des favoris.