Rennes : Jonathan Barnett confirme Eduardo Camavinga

Parfois, les changements d'agents annoncent quelque chose de plus grand. Dans le cas d'Eduardo Camavinga, il est encore trop tôt pour le dire. Mais une chose est sûre, c'est qu'il a quitté l'agent Moussa Sissoko, pour l'agence britannique Stellar Group, qui représente déjà Gareth Bale, Saul Niguez ou Ben Chilwell.

Mais sa famille, et plus particulièrement son père, va garder une influence dans sa vie. Le président de Stellar Group, Jonathan Barnett, a confirmé cela à AS : « nous allons travailler en étroite collaboration avec sa famille. L'entourage est très important pour le joueur ». A voir si cela le rapprochera des plus grands clubs européens pour le prochain mercato.