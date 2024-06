Revivez l’avant-match France-Pologne

Un petit point sur le classement du groupe D. Avant le coup d’envoi de France-Pologne et de Pays-Bas-Autriche, bataves et Français sont à égalité de points (4), mais ce sont les Oranjes qui sont premiers grâce à une meilleure différence de but. L’Autriche est trosième et la Pologne est assurée de finir quatrième.