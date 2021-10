Premier League : Newcastle-Tottenham interrompu en raison d'un malaise

La rencontre Newcastle - Tottenham (1-2) a été arrêtée en fin de première mi-temps à cause d'un malaise dans la tribune Est de Saint James Park. Sergio Reguilon a alerté l'arbitre de la rencontre pour le mettre au courant de la situation dans le stade. Eric Dier s'est précipité vers son staff médical pour demander une intervention d'urgence. Un soigneur s'est alors précipité vers les tribunes avec un défibrillateur et l'arbitre a envoyé les deux équipes au vestiaire.

Plus tôt dans la rencontre, Callum Wilson a ouvert le score pour les Magpies, Tanguy Ndombele et Harry Kane ont renversé la rencontre pour les Spurs. Après plus de vingt minutes d'interruption, le match a finalement repris pour reprendre la fin de cette première période. «Le spectateur qui avait besoin d’une assistance médicale urgente a été stabilisé et est transporté à l’hôpital. Nos pensées sont avec eux et avec toutes les personnes touchées», a précisé le club londonien dans son communiqué.

