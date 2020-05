Mercato PSG : Jérôme Rothen ne veut pas de Miralem Pjanic

Neuf ans après son départ de l'Olympique Lyonnais, Miralem Pjanic (30 ans) pourrait faire son retour en France cet été. Le milieu de terrain de la Juventus suscite l'intérêt du Paris Saint-Germain, il n'est donc pas impossible de le voir débarquer dans la capitale dans les prochains mois. Un choix sportif que Jérôme Rothen, ancien joueur parisien et consultant pour RMC, ne comprend pas. Il l'a fait savoir ce jeudi dans Team Duga, jugeant que le PSG se trompe de profil pour renforce son entrejeu.

« À la base, le PSG voulait se renforcer au milieu de terrain pour trouver un numéro six de grande taille, c’est Leonardo qui l’a dit. Mais à l’arrivée, on entend Pjanic, c’est tout l’inverse. C’est un joueur de ballon avant d’être un joueur physique. Ça c’est déjà problématique, car cela veut dire que c’est pour un poste qui n’est pas celui de milieu défensif [...] Aujourd’hui, si tu prends un joueur, c’est pour renforcer le milieu de terrain et je ne suis pas sûr que ce soit le cas avec Pjanic. Ce serait mieux de structurer l’équipe avec un vrai numéro six qui manque au PSG depuis un certain temps », s'est-il expliqué.