EdF : Karim Benzema sort du silence

De retour en équipe de France après plus de cinq années d'absence, Karim Benzema a pu participer à l'Euro avec les Bleus. Muet lors des deux premières rencontres face à l'Allemagne et la Hongrie, l'ancien de l'OL a marqué un doublé face au Portugal avant de récidiver hier soir face à la Suisse. Mais les deux buts de KB9 n'ont pas pu sauver les Bleus, éliminés (3-3, 5-4 aux t.a.b).

Sur son compte Instagram, l'avant-centre du Real Madrid a livré ses impressions. «Triste et déçu suite à l'issue du match d'hier. La déception est immense, j'aurais aimé continuer à vous faire vibrer encore longtemps. Merci pour votre soutien sans faille depuis le début de cet Euro. Merci pour la force que vous m'avez donnée quotidiennement. Rien n'est jamais facile, on continue à se battre pour préparer l'avenir et revenir encore plus fort». Le message est passé !