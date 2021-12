Les drôles de confessions de Javier Tebas sur l'avenir de Kylian Mbappé et d'Erling Haaland

La suite après cette publicité

Depuis l’annonce du huitième de finale de Ligue des Champions entre le Paris Saint-Germain et le Real Madrid, la presse espagnole est focalisée sur Kylian Mbappé. Libre de tout contrat en juin prochain et annoncé tout proche de la Casa Blanca, l’attaquant français ne devrait pas régler son cas personnel avant cette double confrontation.

Mais de l’autre côté des Pyrénées, on est prêt à patienter jusqu’au mois de mars. En tout cas, l’optimisme est de rigueur. Il suffit d’ailleurs de jeter un œil aux propos tenus hier soir aux Prix AS par Javier Tebas, le patron de LaLiga. Pour lui, il n’y a presque plus aucun doute possible.

«Tout indique que Mbappé va jouer au Real Madrid»

« Tout indique que Mbappé va jouer au Real Madrid. Et j’espère aussi qu’Haaland jouera dans un club espagnol », a-t-il déclaré. Mais ce n’est pas tout. Confiant pour Mbappé, Tebas voit bien Erling Haaland rejoindre son championnat, que ce soit au Real Madrid ou au FC Barcelone.

« Le Real Madrid pourrait avoir les deux s’ils le veulent, à un prix raisonnable, même si avec Mino Raiola, tout est déraisonnable. Ce serait un effort très grand pour Madrid, mais ça irait très bien à LaLiga. Ça m’est égal si Mbappé et Haaland jouent dans la même ou dans une équipe (espagnole) différente. Tant que les deux sont en Liga… » Le PSG et le Borussia Dortmund apprécieront.