Al Qadsiah : l’impressionnant retour au premier plan de Pierre-Emerick Aubameyang

Une saison et puis s’en va. Le 18 juillet dernier, Pierre-Emerick Aubameyang quittait la cité phocéenne après un exercice 2023-2024 remarquable (30 buts et 11 passes décisives en 51 matches toutes compétitions confondues). « J’ai passé une année remplie d’émotions et je tiens à remercier tout le club, le staff, mes coéquipiers et nos supporters. Vous m’avez rendu plus fort et ces souvenirs avec vous resteront gravés à jamais. Comme vous le savez, j’ai toujours suivi les conseils de mon père, ce qui m’a permis de devenir le joueur que je suis et nous avons donc pris cette décision pour la suite de ma carrière. Il est temps pour moi de démarrer un nouveau chapitre », précisait alors l’attaquant de 35 ans, désormais sous les couleurs d’Al-Qadsiah.

En Arabie saoudite, l’ancien buteur d’Arsenal, de Chelsea ou encore du Barça a pourtant mis du temps à convaincre. Muet lors de ses trois premières apparitions en Saudi Pro League, l’international gabonais (77 sélections, 31 buts) peinait, en effet, à retrouver son rythme de croisière et les premières réserves ne tardaient pas à voir le jour. Oui, mais voilà. Si certains observateurs notaient les difficultés du natif de Laval à s’adapter à son nouvel environnement de travail ou avançaient le poids des années pour justifier ces débuts contrastés, la donne a aujourd’hui bien changé. Après 11 rencontres disputées, PEA totalise ainsi 6 buts et retrouve ses sensations. En championnat, l’ex-Marseillais a d’ailleurs inscrit 5 buts lors des 7 derniers matches.

Pierre-Emerick Aubameyang empile les buts, Al-Qadsiah suit le rythme des cadors

Une très belle dynamique que l’intéressé a confirmée, vendredi soir, lors du choc remporté contre l’Al-Nassr de Cristiano Ronaldo. Si le Portugais avait ouvert le score sur une passe décisive de Simakan (32e, 1-0), pour son 7e but de la saison en championnat, Quiñones égalisait dans la foulée (37e, 1-1), avant que Pierre-Emerick Aubameyang ne surgisse pour donner la victoire à son équipe au retour des vestiaires (50e, 1-2). Un but précieux permettant aux hommes de Míchel de conforter leur 5e place avec 22 unités, mais surtout de recoller au podium (Al-Shabab, 4e, et Al-Nassr, 3e, ont le même nombre de points). Grand artisan de cet élan positif, le numéro 10 de la formation saoudienne a finalement pleinement trouvé ses marques et s’impose, aujourd’hui, comme l’un des meilleurs artificiers du championnat.

Sous contrat jusqu’en juin 2026 avec le club basé à Khobar, celui qui perçoit actuellement 10,4 millions d’euros par an, soit 28 494 euros à l’échelle d’une journée, compte désormais poursuivre sur son rythme et ainsi porter Al-Qadsiah au sommet de l’élite saoudienne. Pour rappel, le promu n’avait pas lésiné sur les moyens pour son retour en SPL. Après avoir fait appel à des vieux briscards tels que la légende du Real Madrid, Nacho Fernandez, Al-Qadsiah avait également décidé de miser sur la jeunesse en séduisant des éléments comme Iker Almena et Ezequiel Fernandez. Pour soutenir PEA aux avant-postes, la formation fondée en 1967 avait enfin fait venir l’un des meilleurs passeurs d’Europe de l’an dernier en la personne de Cameron Puertas, révélé sous les couleurs de l’Union Saint-Gilloise (19 passes décisives toutes compétitions confondues). Des choix payants, symbolisés par l’état de forme actuel de Pierre-Emerick Aubameyang.