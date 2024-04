Le groupe du PSG contre Clermont avec Marquinhos

Ce dimanche, le Paris Saint-Germain recevra Clermont pour le compte de la 27e journée de Ligue 1. À domicile, les Franciliens s’appuieront sur un groupe qualitatif même si quelques absences sont à prévoir. Outre les blessures de longue durée de Presnel Kimpembe et Sergio Rico, on peut noter aussi les absences de Keylor Navas et Bradley Barcola.

Les Franciliens pourront compter sur le retour de Marquinhos en défense tandis que le frère de Kylian Mbappé, Ethan complète le groupe avec les jeunes Senny Mayulu et Yoram Zague.

