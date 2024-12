PSG : le communiqué cinglant de l’UNFP dans le dossier Kylian Mbappé

«Le Règlement disciplinaire de la LFP donne compétence à la Commission de discipline pour prononcer des sanctions en cas de non-exécution d’une décision contre laquelle aucun recours n’est engagé. La Commission a été saisie dans ce cadre par M. Kylian MBAPPE, suite aux décisions rendues par la Commission juridique et la Commission paritaire d’appel. Le Paris Saint-Germain ayant depuis assigné la LFP devant le Tribunal judiciaire de Paris, en vue d’obtenir l’annulation de ces deux décisions, la Commission de discipline a conclu à l’irrecevabilité de la saisine formée par M. Kylian MBAPPE». Hier soir, la Commission de discipline rembarrait Kylian Mbappé, qui avait lui-même saisi ladite commission pour défaut de paiement de primes et de salaires, à hauteur de 55 M€.

Puisque le PSG a pris les devants en sollicitant le Tribunal judiciaire de Paris, la LFP ne prend aucun risque. Ce qui a le don d’émouvoir l’UNFP, l’Union nationale des footballeurs professionnels, qui a publié un communiqué particulièrement cinglant. « Ce n’est pas la première et malheureusement pas la dernière fois, qu’un club utilise tous les recours possibles prévus par les règlements. Malgré l’évidence – un accord contractuel -, malgré le droit.En revanche – et c’est une première ! – le club a assigné la LFP devant le Tribunal judiciaire de Paris afin d’obtenir l’annulation des deux décisions suscitées et a obtenu de la Commission de discipline de la… LFP qu’elle déclare irrecevable la saisine du joueur. Pour l’UNFP, qu’importe ici le club, ou le joueur qui est dans son droit, ou même les sommes en jeu : Il est inadmissible que soient ainsi remises en question les décisions des commissions indépendantes de la LFP qui dépendent de la convention collective, donc qui sont approuvées par les clubs. C’est irrecevable, oui ! », s’émeut ainsi l’UNFP.

L’UNFP demande à la LFP de sévir

Et l’UNFP de rappeler les principes fondamentaux du droit du travail. « On pourrait donc chez nous se moquer des contrats signés et tout autant des règlements, ouvrir par la même la boîte de Pandore pour, in fine, s’attaquer de front à la Charte du football professionnel…. C’est-à-dire à la Convention collective que bon nombre de dirigeants jugent castratrice parce qu’elle freine leurs velléités à peine cachées de remise en cause de la protection sociale, de redéfinition des contrats de travail et des conditions de la pratique du métier de footballeur professionnel en France. Jamais, l’UNFP et les joueurs qu’elle représente ne l’accepteront. Jamais ! », peut-on lire.

L’UNFP interpelle donc clairement la LFP en lui demandant de faire respecter ses règlements. Ce qui paraît compliqué au regard des démarches parallèles entreprises par le PSG. « Et c’est dès aujourd’hui que les premiers acteurs du jeu – via leur syndicat – demandent expressément à la LFP de faire respecter ses propres règlements et les décisions de ses commissions. Et si nécessaire, ils sauront être à son côté pour contrer l’évidente volonté des clubs de limiter au maximum les pouvoirs régulateurs de la Ligue. Ce qui aurait pour effet de fragiliser l’équité et l’intégrité des compétitions, quitte à ramer à contre-courant des principes fondamentaux du modèle sportif européen, pourtant adoubé par ces mêmes clubs… » Si Mbappé a pu souffler en voyant l’affaire suédoise se terminer sans être impliqué, il peut s’armer de patience dans cet autre dossier.