Affaire Kylian Mbappé : la justice suédoise clôt l’enquête pour viol présumé

Kylian Mbappé (25 ans) est toujours au centre des débats. Hier, la presse ibérique évoquait ses inquiétudes concernant la blessure de l’international tricolore lors de la rencontre de Ligue des champions de mardi soir face à l’Atalanta Bergame (victoire 3 à 2, ndlr). Touché à l’ischio de la cuisse gauche, KM9, qui va passer des examens ce jeudi pour déterminer la nature exacte de sa blessure puisque les Merengues suspectent une possible déchirure, a quitté ses partenaires après 35 minutes de jeu et un but inscrit face à la Dea. Plus tard dans la journée, le capitaine des Bleus a fait parler de lui au sujet de son litige financier avec le Paris Saint-Germain, son ancien employeur auquel il réclame 55 M€ de primes et de salaires impayés.

L’affaire est close

Alors qu’il avait gagné ses précédents bras de fer lorsqu’il a fait appel aux diverses instances dirigeantes, Mbappé a vu la commission de discipline de la LFP rejeter hier soir sa saisine. Ce jeudi matin, la star du Real Madrid a, en revanche, reçu une bonne nouvelle. En effet, l’AFP nous apprend que le parquet suédois a décidé de clore l’enquête pour viol présumé dans lequel le nom de la star tricolore avait été cité. Faute de preuves suffisantes, la justice suédoise a décidé de mettre un terme à cette affaire, qui a fait couler beaucoup d’encre. Tout a commencé en octobre dernier. L’attaquant de 25 ans, forfait avec l’équipe de France, avait décidé de passer quelques jours de repos avec des proches, dont Nordi Mukiele, à Stockholm.

Sauf que KM9, qui pensait être discret, a été photographié dans la capitale de la Suède. Là-bas, il a passé 72 heures durant lesquelles il a fait un passage par le restaurant Chez Jolie. Il a aussi passé des soirées dans une boite de nuit branchée, le V. D’ailleurs, les clients de l’établissement avaient été dans l’obligation de laisser leurs téléphones portables dans une enveloppe à l’entrée. Malgré tout, la presse suédoise, notamment Aftonbladet et Expressen, ont obtenu des informations sur le séjour du footballeur. Un séjour qui a fait couler de l’encre puisqu’il a eu lieu alors que Mbappé avait été laissé à disposition du Real Madrid par le staff des Bleus, afin qu’il puisse se remettre de sa blessure. Le tout pendant que les Bleus affrontaient Israël en Ligue des Nations.

Des preuves insuffisantes

Mais cette polémique s’est transformée en scandale quand les médias suédois ont révélé qu’une jeune fille avec laquelle le joueur aurait eu une relation sexuelle l’a accusé de viol. Traîné dans la boue, Mbappé, présumé innocent, a rapidement démenti ces informations. Il l’a encore fait dimanche soir lors de son interview donnée à Clique sur Canal+. «L’affaire en Suède ? J’ai été surpris, je le suis toujours d’ailleurs, ce sont des choses qui débarquent dans ta vie, que tu ne vois pas venir. Moi, je n’ai rien reçu, pas de convocations, rien, le gouvernement suédois n’a rien dit. J’ai juste lu dans la presse comme tout le monde, je ne suis pas concerné. C’est de l’incompréhension, ça ne m’a pas pesé, car je ne me suis jamais senti concerné. Ça a fait beaucoup de bruit mais j’ai toujours eu la même ambition, aller à Madrid, me concentrer sur mon métier et voir comment ça va se terminer.»

Il avait ajouté : «si la justice me convoque, j’irai, tout naturellement. Ce n’était pas une soirée. Le coach nous a donné 5 jours libres, je suis allé dans cette ville, je devais aller ailleurs au départ, mais je suis allé ici, car l’entraîneur m’a dit que c’était une ville moins exposée. Je suis Kylian, je pense que je suis toujours exposé, mais j’ai fait ça. Ça se passe bien, je suis tranquille. Avant de partir, il y a cette photo en sortant du resto qui sort… Il y avait plein de personnes prêtes à m’accueillir en bas de l’hôtel pour le départ, plein de journalistes. Après quand je suis dans l’avion, j’ai les infos. Je n’ai aucune idée de qui est (la plaignante). Maintenant, il faut laisser faire la justice.» Et la justice a tranché, après avoir mené des interrogatoires et recueilli des prélèvements dans l’hôtel où Mbappé avait séjourné. Finalement, elle a classé l’affaire, faute de preuves jugées suffisantes.