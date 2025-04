Le FC Barcelone commence à en avoir ras le bol de Ronald Araujo !

Il y a quelques années encore, lorsqu’on demandait aux spécialistes du FC Barcelone qui allait être le prochain grand défenseur du club, la majorité des réponses nous menaient à Ronald Araujo. Imposant, puissant, costaud dans les duels, le défenseur formé à Boston River en Uruguay et arrivé à La Masia pour parfaire sa formation avait un profil qui était assez rare au sein de l’académie et le staff du Barça se frottait déjà les mains. Et il faut dire que ses premiers pas en équipe première allaient clairement dans ce sens, impressionnant tout le monde et s’érigeant comme un des cadres de l’équipe de Xavi.

Seulement, aujourd’hui, l’époque où Araujo était considéré comme le présent et l’avenir du Barça au poste de défenseur central est révolue. Pau Cubarsi lui est passé devant et compose la charnière centrale titulaire aux côtés d’Íñigo Martínez, auteur d’une saison excellente. Pire encore, le défenseur de la Celeste semble même être passé quatrième dans la hiérarchie, puisqu’Eric Garcia a les faveurs d’Hansi Flick ces derniers temps en tant que doublure de Cubarsi et de Martinez. Mardi soir, face au Borussia Dortmund, Araujo avait donc l’occasion de se remettre dans le droit chemin, mais il est encore passé à côté. Fragile, lent, et auteur d’un dégagement désastreux qui a permis à Guirassy d’inscrire le troisième but, Araujo a rendu une très mauvaise copie.

Le match face PSG, un tournant dans l’histoire d’Araujo au Barça

Forcément, il se fait critiquer dans la presse catalane. « Des matchs comme celui de Dortmund mettent en avant la crise de confiance que traverse l’Uruguayen. Le plus inquiétant c’est qu’il se fait petit dans des endroits où il a toujours été dominant, à savoir la surface. Il est fragile sur ceux qui sont ses points forts », explique par exemple Sport, qui rajoute que Flick tente tant bien que mal de récupérer sa meilleure version. En Catalogne, on estime que le profil d’Araujo n’est pas forcément compatible avec ce qu’attend l’Allemand de ses défenseurs. Il a du mal à défendre sans ballon, à se positionner plus haut et il a aussi moins de qualités balle au pied que les autres joueurs qui évoluent à ce poste au Barça.

Depuis ce match face au PSG en quart de finale retour la saison dernière, pendant lequel il avait été expulsé, il n’a jamais retrouvé le niveau qui est le sien. Comme s’il n’avait pas relevé la tête depuis, pas aidé par les pépins physiques qui plus est. Une baisse de niveau conjuguée à de nombreuses rumeurs sur son avenir qui en ont agacé plus d’un à Barcelone, avec un feuilleton interminable qui s’est conclu sur une prolongation jusqu’en 2031… mais avec une clause libératoire basse, estimée à 65 millions d’euros pour les deux premières semaines de mercato. Et les rumeurs concernant l’intérêt de clubs comme la Juventus et Liverpool vont bon train. Autant dire qu’on est peut-être face aux dernières semaines d’Araujo sous la tunique catalane, et si certains le voyaient déjà en prochain Puyol ou prochain Piqué, il pourrait partir par la petite porte…