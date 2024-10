La FIFA dégaine une première interdiction pour son troisième mercato

La FIFA en veut toujours plus et pour arriver à ses fins, elle est prête à tout. L’instance dirigeante du football mondial agace déjà la planète football avec la création de son Mondial des Clubs (prévu tous les quatre ans). La première édition se tiendra l’été prochain aux États-Unis du 15 juin au 13 juillet 2025. De quoi alourdir un peu plus le calendrier déjà très chargé des clubs engagés dans les plus grandes compétitions.

Le ras-le-bol des joueurs est d’ailleurs perceptible puisque de grands noms tels que Kevin De Bruyne ou Rodri ont ouvertement parlé de la possibilité de faire grève. De son côté, la FIFA s’en moque, bien décidée à mener à bien son projet. Elle a d’ailleurs indiqué aux écuries qualifiées pour sa toute nouvelle compétition qu’elles étaient clairement invitées à faire jouer leurs meilleurs éléments. Ce qui avait fait réagir le coach de Manchester City Pep Guardiola.

Les joueurs libres vont devoir trancher et vite

«C’est quoi les meilleurs joueurs? Qui sont-ils? Que la FIFA me dise qui, selon eux, sont les joueurs meilleurs que les autres", a lâché l’entraîneur des Skyblues ce vendredi en conférence de presse. "Je ne comprends pas ça. On va y aller avec toute l’équipe, on n’y va pas seulement pour un match.» En attendant, la FIFA a de nouveau fait parler d’elle en laissant filtrer une infirmation selon laquelle elle aimerait créer un troisième mercato ! Celui-ci ne concernerait que les clubs engagés dans son Mondial et serait étalé du 1er au 10 juin, afin que les équipes puissent se renforcer avant le début de la compétition.

Cependant, un problème était immédiatement pointé du doigt : les fins de contrat sont fixées au 30 juin et la compétition de la FIFA démarre le 15 juin. Aujourd’hui, AS nous apprend que la FIFA veut donc imposer une interdiction dans son mini mercato. Tous les joueurs libres de tout contrat les 1er juillet ne pourront pas disputer le Mondial des Clubs avec deux clubs différents. En clair, l’instance dirigeante invite les joueurs en fin de contrat et désireux de quitter leur club à faire leurs affaires avant le 15 juin s’ils veulent rejoindre une équipe participant au tournoi.