Maroc : l’incroyable série en cours des Lions de l’Atlas !

Le Maroc toujours entraîné par Walid Regragui accueillait ce samedi soir la République centrafricaine de Geoffrey Kondogbia, sur la pelouse du stade d’Honneur d’Oujda, dans le cadre de la 3ème journée du groupe B des Éliminatoires de la Coupe du Monde 2026. Et c’est en toute tranquillité que les Lions de l’Atlas ont écrasé leurs adversaires (5-0) grâce à deux buts d’Azzedine Ounahi, un but d’Achraf Hakimi, de Soufiane Rahimi et d’Ez Abde.

La suite après cette publicité

Avec cette victoire, la belle série se poursuit et les Lions de l’Atlas continuent d’afficher une forme olympique. En effet, le Maroc n’a perdu que 2 de ses 20 derniers matchs toutes compétitions confondues (13 victoires et 5 nuls). Voilà qui devrait rassurer tous les supporters marocains à un an de la CAN 2025 (21 déc. 2025 – 18 janv. 2026) organisée à domicile.