Bordeaux-OM : les compositions officielles

Suite et fin de la 25e journée de Ligue 1 avec un duel fort intéressant entre les Girondins de Bordeaux et l'Olympique de Marseille. A domicile, le club au scapulaire opte pour un 4-2-3-1 avec Benoît Costil dans les buts derrière Enock Kwateng, Paul Baysse, Laurent Koscielny et Loris Benito. Yacine Adli, Toma Basic et Jean-Michael Seri composent le milieu de terrain. Seul en pointe, Hwang Ui-jo est soutenu par Rémi Oudin et Hatem Ben Arfa.

De son côté, l'Olympique de Marseille joue dans un 4-3-3 avec Steve Mandanda comme dernier rempart. Pol Lirola, Leonardo Balerdi, Boubacar Kamara et Yuto Nagatomo forment la défense tandis que Valentin Rongier, Pape Gueye et Michaël Cuisance évoluent un cran plus haut. Florian Thauvin et Valère Germain accompagnent Dario Benedetto en attaque.

Les compositions :

Bordeaux : Costil - Kwateng, Baysse, Koscielny, Benito - Adli, Basic Seri - Oudin, Hwang, Ben Arfa

Marseille : Mandanda - Lirola, Balerdi, Kamara, Nagatomo - Rongier, Gueye, Cuisance - Thauvin, Benedetto, Germain