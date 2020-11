La Lazio risque d'être exclue de la Serie A !

La saison de Serie A a plutôt bien démarré : le retour d'un AC Milan séduisant, Sassuolo et l'Atalanta qui régalent, ainsi que la Juventus, Naples, l'Inter et la Roma également déjà plutôt bien lancés malgré quelques incertitudes dans le jeu pour certaines de ces grosses écuries transalpines. Les fans de football italien sont gâtés. De son côté, la Lazio a mal démarré mais revient plutôt bien, avec deux victoires sur les deux dernières journées qui permettent aux Romains de revenir à un petit point des positions européennes, à la dixième place du classement de Serie A.

Mais en ce moment, l'actualité du club de la capitale italienne ne se situe pas vraiment sur le terrain ni sur le tableau d'affichage de la Serie A. Et pour cause, les Laziale sont accusés - par les fans et la presse pour l'instant - de ne pas avoir respecté le protocole sanitaire lié à la covid-19. Ciro Immobile, Lucas Leiva et Thomas Strakosha ont ainsi été testés positifs récemment et ne seront pas de la partie pour le match face au Zenit en Ligue des Champions ce mercredi, après avoir déjà manqué le match européen face à Bruges de la semaine dernière.

Des sanctions particulièrement lourdes

Positifs il y a une semaine et positifs aujourd'hui, les trois hommes ont cependant joué ce week-end en championnat, lors de la victoire 4-3 sur la pelouse du Torino. Le buteur italien et le milieu de terrain brésilien sont ainsi entrés en cours de match, alors que le portier albanais était sur le banc de touche. Une situation qui interpelle logiquement en Italie, pays qui avait été très touché lors de la première vague, et où on soupçonne donc la Lazio d'avoir violé le règlement sanitaire mis en place par les autorités du football.

Comme l'explique la Gazzetta dello Sport, le club risque très gros. S'il s'avère que le protocole n'a pas été respecté et que les joueurs en question ont joué en étant positifs contre le Torino, la Lazio peut prendre cher, puisqu'on parle de possible relégation administrative ou d'une exclusion du championnat. C'est ce que préconise l'article 8 des règles de la Fédération italienne établi le 8 juin dernier. Affaire à suivre...