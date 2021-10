Israël et les Émirats pour organiser la Coupe du Monde 2030 ?

Et si Israël et les Émirats organisaient la Coupe du Monde 2030 ? Une idée survenue lors d'un colloque organisée par le Jerusalem Post, avec la présence du président de la FIFA Gianni Infantino et le Premier ministre israélien Naftali Bennett, qui avait déjà annoncé par le biais d'un communiqué qu'il « avait lancé l'idée qu'Israël puisse accueillir la Coupe du monde 2030 avec d'autres pays de la région menés par les Émirats arabes unis. »

Le patron de l'instance mondiale est également revenu sur ce projet : « Je pense que coorganiser est l'avenir et donc pourquoi ne pas en rêver et y penser, que ce soit au niveau senior, junior, pour les hommes ou les femmes, parce que la Coupe du monde de la FIFA a cette magie unique de rassembler et d'unir les gens. » Une alliance logique après un accord déjà signé entre les fédérations israélienne et émiratie en décembre 2020, d'après un communiqué de la FIFA.