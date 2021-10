Ligue 1 : Clermont ajoute le LOSC à son tableau de chasse

Quatre nuls et trois défaites. En quête d'un succès depuis la 2e journée, le Clermont Foot recevait le LOSC, au stade Gabriel-Montpied, pour le compte de la 10e journée de Ligue 1. Des Lillois qui avaient fait le plein de points avant la trêve internationale et restaient sur trois succès, dont le dernier, de prestige, face à l'Olympique de Marseille. Le promu se présentait en 4-2-3-1, avec Mohamed Bayo - deux fois buteur et passeur avec la Guinée lors de la trêve internationale. Les Dogues étaient eux privés - pour longtemps ? - de Sven Botman et se présentaient avec une charnière Djalo-Fonte. Timothy Weah était aligné à la pointe de l'attaque en l'absence de Yilmaz, suspendu.

Ce match était disputé sur un rythme soutenu. Et c'est le joueur clé de cette partie qui s'illustrait, défensivement tout d'abord. Sur un centre de Gabriel Gudmundsson, sur la gauche de la surface clermontoise, Vital N'Simba devançait dans les airs Renato Sanches, au second poteau (8e). Partagée, la possession du ballon profitait presque au locaux, qui par l'intermédiaire de Johan Gastien inquiétaient le portier des Dogues. Mais la frappe décochée par le fils du coach, lointaine et flottante, était détournée comme il le pouvait par Ivo Grbić (19e). Dans un temps fort, les Clermontois trouvaient la faille grâce à leur latéral congolais Vital N'Simba, à l'affût d'un ballon laissé libre devant la surface lilloise (1-0, 32e). Son tout premier but.

Le LOSC tombe après trois succès

Après l'ouverture du score, validée par l'arbitre après utilisation de la VAR, le LOSC reprenait le contrôle des opérations. Mais Timothy Weah butait sur Akim Zedadka, attentif de la tête, et Xeka, qui avait suivi, voyait sa volée repoussée par Arthur Desmas (35e). Avant la pause, Clermont manquait de doubler la mise. Après un petit festival de Jason Berthomier à l'entrée de la surface, Jodel Dossou frappait fort dans le petit filet extérieur (45e+2). Après une petite leçon infligée au champion en titre par le promu, le deuxième acte redémarrait à l'avantage des Nordistes. Mais les Lillois n'obtenaient pas le penalty tant espéré, après une main de Vital N'Simba dans sa surface. Le buteur clermontois avait d'abord touché le ballon de la cuisse (54e).

Sans complexe, les Auvergnats se procuraient quelques opportunités. A la retombée d'un coup franc frappé par Berthomier, Florent Ogier ne cadrait pas (58e). Après une série de passements de jambes, Jodel Dossou voyait lui sa frappe captée par Ivo Grbic (63e). L'entrée de Jonathan David (71e) donnait un second souffle à l'attaque lilloise, sans que la mire ne parvienne à être réglée. En bon père de famille, José Fonte tentait de faire la différence, mais le capitaine lillois voyait sa volée du pied droit bien jugée par Arthur Desmas (82e). Le promu tenait et ne lâchait pas sa troisième victoire de la saison. Après Troyes et Bordeaux, les Clermontois faisaient tomber Lille, et se donnait un peu d'air en deuxième partie de tableau (11e). Lille (8e) retombait dans sa morosité.

