La réponse cash de Bologne au PSG pour Thiago Motta

Le Paris Saint-Germain trouvera-t-il un successeur à Christophe Galtier ? À l’heure actuelle, le club de la capitale dispose de plusieurs pistes (Zidane, Mourinho entre autres), dont celle menant à Thiago Motta. L’ancien milieu des Rouge et Bleu fait de l’excellent travail avec Bologne (8e du classement de Serie A) et a toujours été dans les petits papiers de Nasser Al-Khelaïfi et de l’Émir du Qatar. Son nom est d’ailleurs souvent revenu ces dernières années à Paris au moment de choisir un nouveau coach.

Régulièrement interrogé sur son avenir (son contrat court jusqu’en 2024, ndlr), Motta est souvent resté évasif, donnant toutefois l’impression de se projeter avec Bologne sur la saison à venir. « Je ne peux pas répondre à cette question. Je pense aux miens, je pense qu’en football le présent compte. L’AC Milan est le prochain objectif, le plus difficile à battre. L’effort maximum est toujours de rivaliser avec les équipes qui sont en avance sur nous. Je parle tous les jours avec les dirigeants, ils savent ce que nous recherchons, ils savent ce dont nous avons besoin pour rivaliser avec des équipes fortes. Nous pensons beaucoup à l’avenir, oui, pour améliorer l’équipe et aller plus loin ».

Bologne tient à Motta

Aujourd’hui, son club a directement répondu à toutes ces rumeurs par l’intermédiaire de son directeur sportif Marco Di Vaio. L’ancien attaquant de l’AS Monaco a profité d’une interview accordée à la Gazzetta dello Sport pour rappeler ô combien Bologne tenait à Thiago Motta. « Motta vit avec l’idée de toujours s’améliorer, ça le concerne, mais aussi tous ceux qui travaillent avec lui. Thiago a convaincu tout le monde. Il a une communication nouvelle, il sait entrer dans la tête des joueurs et il est crédible et humble. »

Et à la question « que diriez-vous au PSG et à l’Inter s’ils vous appelaient ? », Di Vaio s’est montré très clair. « Je leur répondrais que Motta a un an de contrat avec nous. Et que nous voulons construire avec lui. (Concernant une prolongation de contrat) Je crois, comme lui et le club, que l’idée actuelle est d’attendre de voir comment va se terminer la saison. Nous avons de grands défis ». C’est dit !