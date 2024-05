La France et Samir Nasri n’ont pas convaincu en Kings World Cup !

Ce dimanche, une mystérieuse compétition a débuté au Mexique. Véritable événement sur les réseaux sociaux où des millions de fans se sont donnés rendez-vous pour suivre une quinzaine de football en terres mexicaines, la Kings World Cup met aux prises 32 équipes venues du monde entier. Erigée depuis plusieurs années par Gérard Piqué en Espagne, la compétition est un succès authentique de l’autre côté des Pyrénées. Avec la volonté d’exporter son produit qu’il juge révolutionnaire à travers le monde, l’ancien défenseur du FC Barcelone a décidé d’organiser un tournoi mondial de son genre de football à 7.

Forcément, la France a répondu favorablement à cette invitation sous l’impulsion du streamer AmineMaTue. Rapidement entouré de Samir Nasri, première star de l’équipe tricolore, le streamer et l’ex-joueur ont sélectionné les 12 autres joueurs qui allaient participer à cette belle aventure. Avec l’apport de Jeremy Menez et de 10 autres joueurs plus ou moins méconnus, les Français se sont donc envolés pour l’autre côté de l’Atlantique avec l’objectif de remporter cette première compétition. Opposés à une équipe espagnole, surnommée Pio FC, ils avaient à cœur de réussir leurs débuts ce lundi. Mais les Français ont complètement loupé leur début en concédant un but dès la première minute, avant que le gardien de Foot2Rue n’écope d’un jaune synonyme d’une exclusion de deux minutes.

La performance de Samir Nasri pointée du doigt

Un début de rencontre poussif et marqué par des incompréhensions au niveau des règles qui a permis aux Ibériques de prendre rapidement le large. Mais voilà, revanchards, les Français sont parvenus à remonter au score et d’accrocher le match nul 5-5. Finalement, grâce à Jérémy Menez et Yanis Barka, la France a remporté son premier match dans la compétition, bien aidé par un grand Christian Nsapu dans les buts. Mais voilà, malgré cette belle victoire, les réseaux sociaux sont restés mitigés après ce premier match. En effet, pour beaucoup, les règles de cette ligue n’ont pas été bien assimilées. Une incompréhension qui a cristallisé certaines critiques tout comme la recrudescence des temps morts qui ont cassé le rythme de la rencontre, surtout en première période.

La performance de Samir Nasri a aussi été raillée. L’ancien virtuose d’Arsenal et de Manchester City n’a pas beaucoup joué et n’a guère influencé le jeu lorsqu’il a été sur le pré. Décevant, il a raté beaucoup de gestes a priori faciles pour un joueur de sa classe et n’a pas eu de grande incidence dans le jeu. Sorti sur blessure, il pourrait d’ailleurs ne plus jouer de la compétition comme l’a annoncé Amine sur Twitch : «j’ai une mauvaise nouvelle pour Samir. Je crois que c’est un peu compliqué, j’espère que ce n’est rien de grave. Envoyez-lui de la force parce qu’il s’est investi à fond. Il a perdu dix kilos, il a participé à tous les entraînements. Il a motivé l’équipe. C’est devenu un frère.»

Une blessure qui a provoqué l’ire de l’ancien international français qui a même insulté son adversaire sur Twitch : «si l’autre enc#lé de n°11 me met pas un coup de pied quand je suis au sol je ne fais pas de grand écart et la cuisse pète pas». À l’issue de la rencontre, le Marseillais a même été aperçu en train de marcher avec des béquilles, ce qui est une autre mauvaise nouvelle quant à la participation du joueur de 36 ans pour le reste de l’aventure. Outre toutes ces incompréhensions autour du format, la rencontre s’est aussi terminée par une bagarre générale qui a éclaté entre les deux équipes. Malgré cette entame de compétition pour le moins compliquée, la rencontre a été un net succès sur les plateformes de divertissement où le stream du match a explosé les compteurs. La Kings World Cup et Foot2rue auront donc très probablement une deuxième chance pour se mettre tout le monde dans la poche !