Accord trouvé entre l’OGC Nice et Franck Haise

L’avenir de l’OGC Nice prend un virage ce mardi soir. A la recherche d’un nouvel entraîneur pour prendre la suite de Francesco Farioli, parti du côté de l’Ajax, le Gym a trouvé chaussure à son pied. D’après nos informations, le club azuréen a trouvé un accord avec Franck Haise pour prendre les commandes de l’équipe première la saison prochaine. Le technicien lensois a eu les faveurs de la direction niçoise, elle-même dans l’attente de la politique d’Ineos.

«Je vais d’abord partir en vacances dans un endroit isolé, réfléchir, analyser, voir ce qui va se passer au club et on verra en conséquence», avait-il lâché il y a quelques jours pour évoquer la suite. Celle-ci est maintenant quasiment écrite. Quasiment puisqu’il faut tout de même que l’OGC Nice trouve un accord avec le RC Lens où Haise est encore sous contrat jusqu’en 2027. Les Sang et Or en profiteront sans doute pour bénéficier d’une indemnité de transfert.

Haise veut tourner la page

Sacré meilleur entraîneur de Ligue 1 après la saison 2022/2023, Franck Haise (53 ans) a finalement devancé Bruno Genesio dans l’esprit de la direction niçoise. Sur la retenue dans ce dossier depuis le début, ce dernier était pourtant libre depuis son départ du Stade Rennais l’automne dernier, et lui aussi en lice pour prendre le poste. L’ancien Lyonnais avait l’avantage d’être en connexion directe avec son ancien directeur sportif Florian Maurice, dont l’avenir devrait aussi s’écrire du côté de Nice justement. Mais le manque de lisibilité du projet d’INEOS n’a pas permis à Genesio de se projeter à long terme sur la côte d’Azur, ce qui a fini par faire accélerer le dossier Haise.

Arrivé à Lens en février 2020, Haise avait réussi l’exploit d’emmener le club artésien en Ligue des Champions. Ce dernier exercice avait été plus compliqué entre le départ de joueurs importants (Fofana, Openda) et de du directeur sportif Florent Ghisolfi, parti du côté de Nice. Un homme qu’il ne retrouvera pas puisque le dirigeant s’en est allé à la Roma il y a quelques jours. Pour Haise aussi il est temps de tourner la page et avait fait du Gym sa priorité.