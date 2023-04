Thiago Motta ne pense qu’à Bologne

La suite après cette publicité

Cité parmi les potentiels successeurs de Christophe Galtier, Thiago Motta continue son bout de chemin avec Bologne. S’il reste très apprécié de l’Émir du Qatar et de Nasser Al-Khelaïfi, l’ancien milieu du PSG donne, pour le moment, l’impression de n’être concentré que sur son club. Une nouvelle fois interrogé sur son avenir, Motta est resté évasif.

« Je ne peux pas répondre à cette question. Je pense aux miens, je pense qu’en football le présent compte. L’AC Milan est le prochain objectif, le plus difficile à battre. L’effort maximum est toujours de rivaliser avec les équipes qui sont en avance sur nous. Je parle tous les jours avec les dirigeants, ils savent ce que nous recherchons, ils savent ce dont nous avons besoin pour rivaliser avec des équipes fortes. Nous pensons beaucoup à l’avenir, oui, pour améliorer l’équipe et aller plus loin », a-t-il confié en conférence de presse.

À lire

Bologne : dans le cerveau de Thiago Motta et sa tactique moderne