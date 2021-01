Serie A : Josip Ilicic sort l'Atalanta du piège tendu par Benevento

Depuis sa défaite face à l'Hellas Vérone fin novembre, la Dea ne perd plus. C'est donc avec un capital confiance important qu'elle a débuté ce match de la 17e journée face au promu du Benevento Calcio. Son jeu s'est rapidement mis en place et les actions se sont multipliées sur le but de son hôte, jusqu'à l'ouverture du score de Josip Ilicic (1-0, 30e). Un plan qui se déroule sans accroc s'est-on alors dit. Mais, de manière assez étonnante, la machine s'est grippée. L'Atalanta a traversé la première partie du second acte comme un fantôme, laissant Benevento revenir. Et, presque comme une évidence, Marco Sau a égalisé sur un service du jeune Christian Pastina (1-1, 50e). Si la formation de Gian Piero Gasperini est ensuite timidement repartie de l'avant, les déboulés de Riccardo Improta dans son dos lui ont fait très mal.

Josip Ilicic a alors pris les choses en main. D'abord en slalomant depuis la droite vers l'axe, avant de s'appuyer sur Cristian Gabriel Romero et d'allumer Lorenzo Montipo, qui a remisé à ses dépens sur Rafael Toloi bien présent au second poteau pour pousser le ballon au fond des filets (2-1, 69e). Puis en déposant un caviar sur le crâne de Duván Zapata (3-1, 71e). L'entrée de Luis Muriel en fin de partie a ensuite mis le promu au supplice. Une souffrance qui s'est concrétisée au tableau d'affichage quand le Colombien a enroulé du droit pour trouver la lucarne opposée de Montipo (4-1, 86e). Avec ce succès encore fleuve, le troisième de suite en Serie A, la Dea grimpe provisoirement du septième au quatrième rang (juste devant la Juventus) et laisse les troupes de Filippo Inzaghi à la dixième place du classement.

