PSG : Thomas Tuchel désigne les coupables

Thomas Tuchel protège généralement ses joueurs. Il s'était récemment autorisé une entorse à sa communication habituelle en pointant du doigt la mauvaise attitude de ses ouailles lors de la deuxième période face aux Girondins de Bordeaux le 28 novembre dernier, avant le match décisif en Ligue des Champions face à Manchester United. Il avait retrouvé le sourire lors des dernières rencontres, en même temps que le PSG avait retrouvé de l'allant, un bon état d'esprit et de la solidarité. Mais face à l'OL, les joueurs parisiens ont replongé : équipe coupée en deux, Neymar en roue libre, Di Maria en difficulté, rien n'est allé dans le bon sens.

Alors c'est un Thomas Tuchel désabusé et très critique qui a commenté la défaite de son équipe en conférence de presse après la rencontre. « C'est très simple. On n'était jamais prêt pour jouer ce match mentalement. On a fait beaucoup d'erreurs, on n'a jamais trouvé le rythme, jamais joué avec assez de confiance. Et on n'a pas joué assez concentré, assez discipliné. C'est un pas en arrière après le denier match. Je suis assez surpris, je m'attendais à un match à un niveau plus haut, j'ai vu un match de niveau très bas, pas seulement de notre part, le match en général. Mon équipe a joué avec beaucoup de fatigue mentale et c'est pour ça qu'on n'a pas mérité de gagner », a lancé le coach allemand dès sa première réponse.

Tuchel ne s'attendait pas à ça

Plus que ses choix tactiques, avec un 3-5-2 qui n'a jamais fonctionné, c'est bien l'état d'esprit que Tuchel juge responsable du mauvais résultat, un autre à domicile cette saison, chose rare. S'il a ciblé la fatigue mentale, l'entraîneur ne s'exonère pas de ses responsabilités. « C'est ma faute. C'est ma responsabilité. Je ne m'y attendais pas du tout, c'est pour ça que je suis surpris de notre performance. Si j'avais eu ce sentiment hier, j'aurais fait des changements pour débuter avec une autre mentalité », a exposé Tuchel, qui se reproche donc de ne pas avoir su déceler ce manque de fraîcheur.

« J'ai vu une équipe très fatiguée. C'était pour moi clair. C'était un moment pour continuer, pour montrer à la concurrence qu'on est encore là. C'est dur de continuer à un niveau haut, avec les matches de Ligue des Champions. On a perdu des points comme des cadeaux, contre Marseille, Bordeaux, Monaco. C'est trop. J'ai vu un match d'un niveau très bas, et nous avons perdu. Je ne suis pas satisfait », a-t-il conclu. Et un nouveau match s'annonce dès mercredi soir avec la réception de Lorient, avant un déplacement périlleux à Lille. Tuchel saura-t-il retrouver de la lucidité pour dégager un onze en forme ? Contrairement au début de saison où il déplorait l'accumulation des blessés, il avait plus de choix face à Lyon. Et il s'est trompé.