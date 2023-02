OM - PSG : les compositions probables

C’est une affiche alléchante qui nous attend à 20h45 au Vélodrome. De par la rivalité entre l’Olympique de Marseille et le Paris Saint-Germain, qui n’est plus à prouver, mais surtout parce que cette fois, l’enjeu sportif est énorme. Cinq points séparent le leader parisien de son dauphin phocéen, et autant dire qu’une victoire du club du sud de la France mettrait du sacré piment à la course au titre.

Et surtout, cette saison, on a la sensation que l’écart entre les deux formations est très léger. On l’a vu sur la rencontre de Coupe de France récemment, remportée 2-1 par la bande d’Alexis Sanchez. Le premier choc en Ligue 1 en octobre dernier s’était soldé sur un score de 1-0 en faveur des Parisiens. Les déboires du club de la capitale et la forme des Marseillais ont en quelque sorte égalé les débats…

Quelques absents de taille

Pour ce duel, Tudor doit tout de même composer sans Mbemba, suspendu, et Gigot, blessé. On aura donc un trio composé de Kolasinac, Bailly et Balerdi pour protéger la surface de Pau Lopez des attaquants parisiens. Clauss et Nuno Tavares seront les pistons, avec Veretout et Rongier dans l’entrejeu. Devant, place à un trio composé d’Under, Malinovski et Alexis Sanchez.

De son côté, Galtier est privé d’Hakimi, Sanches et Neymar. Donnarumma sera là dans les cages, avec Marquinhos, Ramos et Kimpembe devant lui. Nuno Mendes et Mukiele occuperont les côtés de la défense. Verratti sera la tour de contrôle au milieu, épaulé par Fabian Ruiz et Vitinha. Lionel Messi et Kylian Mbappé seront chargés de faire mal à la défense marseillaise.

