Neymar a été opéré avec succès

Enfin une bonne nouvelle pour Neymar. D’après la presse au Brésil, le milieu offensif a été opéré avec succès ce jeudi à Belo-Horizonte de son genou gauche. Cette intervention chirurgicale intervient plus de deux semaines (18 octobre) après sa blessure survenue lors de Uruguay-Brésil. Alors qu’Al-Hilal lui avait recommandé d’aller se faire opérer en France, c’est le médecin de la Seleçao en personne, Rodrigo Lasmar, qui a procédé à l’opération. Ce choix a suscité une petite polémique avec son club. C’est lui, déjà, qui est 2018 avait opéré le joueur lors de sa fracture au métatarse du pied droit du temps où la star évoluait au PSG.

« Neymar devrait rester à l’hôpital pendant 24 ou 48 heures, en fonction de son évolution clinique. Il passera ensuite à l’étape suivante, à savoir la rééducation par la physiothérapie. L’attaquant d’Al-Hilal et du Brésil a subi une blessure complexe au genou gauche lors du match contre l’Uruguay le 17 octobre. Ce matin, il a subi une intervention chirurgicale pour corriger ces blessures. Le ligament croisé antérieur a été reconstruit et les lésions méniscales des deux ménisques ont été réparées, et l’opération a été un succès. Le Dr Juan David, directeur d’Al-Hilal, est venu surveiller l’opération. Nous sommes tous satisfaits du résultat. Nous communiquerons des informations au fur et à mesure de l’évolution de la situation », a déclaré le médecin de la Seleção, Rodrigo Lasmar, qui a opéré la star auriverde.