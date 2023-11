Brésil, Al-Hilal : Neymar encore au coeur de la polémique

Neymar n’a décidement pas de chance… L’international brésilien et star de la Canarinha, parti tenter l’aventure saoudienne cet été, s’est gravement blessé au genou et va être indisponible pour presque un an. Sa participation à la prochaine Copa América, l’été prochain, est très incertaine. Alors que le joueur qui fêtera ses 32 ans en février, certains estiment qu’il sera presque impossible pour lui de revenir à son meilleur niveau après ce coup dur…

Dans le même temps, il continue de faire parler de lui, et pas forcément en bien. Comme expliqué hier par les médias brésiliens, il a organisé une fête d’une durée de deux jours le week-end dernier. « Jambe cassée sur le terrain, sur la piste de danse il danse comme un fou », a avoué l’un des convives qui a ajouté avoir vu le Brésilien embrasser une femme blonde qui n’était pas Bruna Biancardi, sa compagne qui vient d’accoucher.

Nouveau clash entre les Saoudiens et les Brésiliens

Et ce jeudi, il sera opéré par le docteur Rodrigo Lasmar du côté de Belo Horizonte. Une opération polémique, comme l’explique le média AS, puisqu’elle suscite un nouveau conflit entre le Brésil et le club d’Al-Hilal, qui n’aura bénéficié des services du joueur que pour 5 matchs toutes compétitions confondues (pour un seul but). Effectivement, l’écurie saoudienne voulait que la star brésilienne soit opérée à Paris, mais le principal concerné a dit non.

Ce qui a passablement agacé Al-Hilal, qui a finalement accepté les exigences du principal concerné, qui voulait absolument se passer sur le billard au Brésil par celui qui l’avait déjà opéré en 2018 après une fracture au pied droit. Autant dire que du côté du club saoudien, tout de même leader de la Saudi Pro League, on doit l’avoir mauvaise… Pour rappel, Neymar va empocher 120 millions d’euros net sur les deux ans de son contrat, en plus d’une belle liste d’avantages que nous vous avions dévoilés en exclusivité sur Foot Mercato.