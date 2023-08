La liste des avantages XXL négociés par Neymar et acceptés par Al-Hilal

La suite après cette publicité

À la recherche de la nouvelle star. Depuis un an maintenant, Al-Hilal tente d’attirer un grand nom de la planète football. L’été dernier, l’écurie saoudienne avait essayé de recruter Cristiano Ronaldo. Mais le Portugais n’était finalement pas venu, lui qui a rejoint durant l’hiver Al Nassr. Pour répondre à son concurrent, Al-Hilal s’est plié en quatre pour mettre la main sur Lionel Messi cet été. En fin de contrat au PSG, l’Argentin s’est vu offrir un salaire XXL de 500 millions d’euros. Mais après des échanges avec ses proches, notamment son épouse, le champion du monde 2022 a filé du côté de l’Inter Miami.

Un énorme salaire

En échec, le club de Saudi Pro League n’a pas baissé les bras, d’autant que d’autres écuries comme Al-Ittihad (Karim Benzema), Al Nassr (Sadio Mané) ou Al-Alhi (Roberto Firmino, Riyad Mahrez) se sont renforcées. Et il a eu raison d’y croire. Comme révélé sur notre site, Al-Hilal est sur le point de s’offrir Neymar Jr. Poussé vers la sortie au PSG, le Brésilien voulait rejoindre le FC Barcelone. Mais Xavi comme Deco (directeur sportif) n’étaient pas emballés. La MLS a aussi tâté le terrain sans aller plus loin. Même chose pour la Premier League où Mauricio Pochettino ne voulait pas de Ney à Chelsea et MU attendait une vente du club au Qatar pour passer à l’action.

À lire

Le Real Madrid ne croit pas à la prolongation de Mbappé

Tout cela a fait les affaires d’Al-Hilal qui s’est engouffré dans la brèche et a convaincu le clan Neymar. Le Brésilien va s’engager pour deux saisons. On évoque un montant de 100 millions d’euros. Des sources proches du club saoudien nous ont précisé que cela pourrait grimper à 120 millions d’euros avec les bonus. En ce qui concerne le salaire de l’international auriverde, nous vous avons expliqué qu’il avait demandé à toucher des émoluments similaires ou presque à ceux de Karim Benzema (200 M€ par an) ainsi que d’avoir la main sur ses droits à l’image.

La suite après cette publicité

Des avantages XXL

D’après nos informations, il touchera entre 300 et 400 millions d’euros étalés sur la durée de son bail. Malgré tout, certains médias parlent plutôt de 100 millions d’euros par an, ce qui paraît peu vu le standing de Neymar. Outre son salaire, Neymar aura de sacrés avantages en Arabie saoudite. Ainsi, il aura à sa disposition un avion privé comme c’est le cas pour CR7. Comme le Portugais, il pourra aussi vivre avec sa compagne Bruna Biancardi même s’ils ne sont pas mariés. Cela sera toléré bien que ce soit interdit en Arabie saoudite. Neymar aura aussi à sa disposition une immense maison ainsi que le personnel qui va avec.

Le joueur, qui appartient toujours au PSG, aura aussi de quoi remplir un peu plus son compte en banque. En effet, pour chaque victoire d’Al-Hilal, l’ancien du Barça empochera environ 80 000 euros. Il gagnera aussi environ 500 000 euros pour chaque story ou post publié sur ses réseaux sociaux personnels où il assure la promotion de l’Arabie saoudite, nous a-t-on fait savoir. Autant vous dire que Neymar risque de s’en mettre plein les poches.