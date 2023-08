Al-Hilal : Neymar va toucher un salaire monstrueux

La suite après cette publicité

La semaine dernière, nous vous avons révélé en exclusivité qu’un club saoudien avait fait une offre XXL à Neymar. Depuis, on a appris qu’il s’agit d’Al-Hilal. Un club avec lequel un accord a été trouvé.

De sources saoudiennes, Ney, dont le transfert se rapprochera de 120 millions d’euros (avec les bonus, ndlr), va toucher le jackpot puisqu’on nous a parlé d’un salaire compris entre 300 et 400 millions d’euros étalés sur deux années. L’idée était de toucher un salaire équivalent ou presque à celui de Karim Benzema (200 millions par an), ainsi que d’avoir la main sur ses droits à l’image. On est loin des 100 millions d’euros évoqués côté français.