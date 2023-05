La Premier League dévoile son équipe de la saison 2022/2023

La suite après cette publicité

Alors que la saison 2022/2023 n’est plus très loin de son dénouement, la Premier League vient de dévoiler ce vendredi l’équipe-type de cet exercice, récompensant ainsi les meilleurs éléments du championnat. Seulement cinq clubs sont représentes dans ce onze disposé en 4-3-3 : les deux Manchester (City et United), Arsenal, Liverpool et Newcastle.

Aaron Ramsdale (Arsenal) défendra les buts de cette formation, juste derrière la charnière centrale composée de son compère William Saliba (Arsenal) et Ruben Dias (Manchester City), tandis que Kieran Trippier (Newcastle) et Oleksandr Zinchenko (Arsenal) défendront, quant à eux, les couloirs de la défense. Kevin De Bruyne (Man. City), Martin Odegaard (Arsenal) et Casemiro (Man. United) forment quant à eux le milieu de terrain, guidant ainsi le trio offensif constitué de Mohamed Salah (Liverpool), Erling Haaland (Man. City) et Marcus Rashford (Man. United).

