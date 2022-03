Le FC Barcelone pense aussi à Mohamed Salah et Robert Lewandowski !

La suite après cette publicité

On le sait, le rêve de Joan Laporta, c'est Erling Haaland. Mais l'opération s'annonce compliquée en raison du montant total de l'opération et des juteuses primes à verser à des gens comme Mino Raiola, ainsi qu'à cause de la concurrence rude de Manchester City ou du Real Madrid notamment. « Même si nous avions une meilleure situation économique, il y a des opérations que nous ne ferions pas, a déclaré le dirigeant barcelonais avant d’ajouter, Mateu Alemany, Jordi Cruyff et le directeur technique travaillent à l'amélioration de l'équipe, nous voulons conclure des accords mais certains sont difficiles », a-t-il ainsi lancé ce week-end.

La clim ? On le saura dans les mois à venir, mais une chose est sûre, le FC Barcelone ne veut pas être pris au dépourvu et a déjà des plans B en cas d'échec de la piste menant au Norvégien. Selon le quotidien AS, Mohamed Salah est suivi de très près. Joan Laporta a promis à Xavi l'arrivée d'un top joueur en attaque, et des premiers contacts ont déjà eu lieu avec l'entourage de l'Egyptien. Le Barça serait prêt à miser gros sur l'ancien de la Roma, qui n'a toujours pas prolonger avec Liverpool, et qui coûterait entre 60 et 70 millions d'euros.

Lewandowski en plan C

Le joueur serait plutôt séduit par l'aventure catalane, et la possibilité de devenir le leader de l'attaque barcelonaise est très attirante à ses yeux. Sa polyvalence et sa facilité à marquer ont en tout cas séduit la direction du FC Barcelone. Et ce n'est pas tout, puisque selon ce même journal et la Cadena SER, le Barça n'oublie pas Robert Lewandowski.

Il est le plan C, en cas d'échec d'Haaland puis de Salah. Lui aussi serait dans une situation avantageuse d'un point de vue d'un transfert, mais il s'agirait d'une option plutôt court-termiste, puisque le Polonais a déjà 34 ans. Le média indique d'ailleurs que le PSG est aussi dessus. Autant dire que les fans du Barça risquent d'être gâtés cet été...