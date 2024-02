Nottingham Forest officialise le départ de Serge Aurier vers Galatasaray

Depuis plusieurs jours, Galatasaray est à la recherche d’un défenseur droit. Alors que Sacha Boey a quitté le club stambouliote pour rejoindre le Bayern Munich, les dirigeants turcs s’étaient activés pour lui trouver un remplaçant. Plusieurs pistes menant à la Ligue 1 ayant été finalement abandonnées, comme celle de Lorenz Assignon, Serge Aurier était rapidement devenu la cible prioritaire du cador turc.

La suite après cette publicité

Ce vendredi, l’arrivée du défenseur ivoirien de 31 ans a été officialisée par Nottingham Forest, le désormais ancien club du natif de Ouragahio : «Serge Aurier a effectué un transfert permanent du côté de la Süper Lig turque de Galatasaray. Le joueur de 31 ans a rejoint Forest en septembre 2022 et a fait 41 apparitions pour les Reds dans toutes les compétitions. Le défenseur, qui a joué 13 fois cette saison, se rend désormais en Turquie pour rejoindre l’équipe d’Okan Buruk. Nous tenons à remercier Serge pour sa contribution pendant son séjour à The City Ground et lui souhaitons bonne chance pour l’avenir.»