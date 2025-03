L’OM fixe un prix fort pour Leonardo Balerdi !

Ce dimanche matin, la presse italienne révélait que Leonardo Balerdi était dans le viseur de l’AS Roma. Le club de la Louve aurait même débuté des négociations avec le capitaine de l’OM et La Gazzetta dello Sport parlait d’une opération autour de 20 millions d’euros. Ces dernières semaines, l’international argentin avait commencé à ouvrir la porte à un départ de l’OM en fin de saison expliquant qu’il souhaitait partir sur une bonne note dans le club qui l’a fait exploser au plus haut niveau.

« J’essaie de trouver la motivation. À certains moments, on a pu se dire que c’était fini avec l’OM, mais ce n’était pas ma mentalité. Je me disais que j’allais renverser la situation, donner quelque chose à l’OM. J’ai toujours dit que j’aimerais donner un titre à l’OM, mais aussi en termes d’argent (sur un futur transfert), comme ça le club progresse. Je veux que le club progresse et je veux bien finir à l’OM », avait-il lancé au micro de BFM Marseille. Et cette information venue d’Italie a enflammé les supporters marseillais ces dernières heures.

L’OM veut 45 millions

Car si l’OM mise encore beaucoup sur son défenseur, une belle offre pourrait bien pousser le club à s’en séparer. Selon les informations de RMC Sport, pour l’instant l’OM ne souhaite pas laisser partir son roc défensif et surtout pour une somme dérisoire de 20 millions d’euros. Le club phocéen a fixé le prix de son défenseur, sous contrat jusqu’en juin 2028, à 45 millions d’euros minimum. Ce qui ferait de lui la plus grosse vente de l’histoire du club, et de loin.

Mais pour le moment, c’est un dossier plutôt compliqué qui n’a pas avancé. Aucune négociation n’a encore débuté entre la Roma et l’OM. En revanche, RMC Sport confirme les informations de la presse italienne sur l’intérêt plus que prononcé de la Roma pour le joueur de 26 ans. La formation entrainée par Claudio Ranieri souhaite renforcer son arrière-garde et avoir de nouvelles solutions pour sa défense à 3. Reste à savoir si la direction sera capable de s’aligner sur les exigences marseillaises.