Leeds - Arsenal : les compositions d'équipes

C'est en leader qu'Arsenal se déplace sur la pelouse de Leeds, cet après-midi, pour le compte de la 11e journée de Premier League (une rencontre à suivre en direct commenté sur Foot Mercato à 15h). Les Gunners sont en quête d'un 9e succès en 10 matches avec l'intention de prendre leurs distances avec le très collant Manchester City. En face, les Peacocks (15e) sont sur une série négative de 5 matches sans succès (3 défaites, 2 nuls) mais restent invaincus à domicile cette saison.

Pour ce match, Jesse Marsch opte pour un 4-2-3-1, avec le Français Ilan Meslier dans le but. Il intègre Luis Sinisterra à son milieu de terrain et fait monter Rodrigo d'un cran. Patrick Bamford prend place sur le banc. En face, Mikel Arteta compte sur le même schéma et aligne le onze vainqueur de Liverpool la semaine passée. Gabriel Jesus emmène l'attaque des Gunners, soutenu par Saka, Odegaard et Martinelli.

Les compositions d'équipes :

Leeds : Meslier - Kristensen, Koch, Cooper, Struijk - Adams, Roca - Sinisterra, Aaronson, Harrison - Rodrigo

Arsenal : Ramsdale - White, Saliba, Gabriel, Tomiyasu - Partey, Xhaka - Saka, Odegaard, Martinelli - Gabriel Jesus