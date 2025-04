Inter Milan : le retour de Marcus Thuram incertain

L’Inter Milan est dans une phase absolument critique. En course pour un triplé il y’a encore quelques jours, l’équipe de Simone Inzaghi est en train de tout perdre. Tout a commencé par une lourde de défaite en demi-finale de Coupe d’Italie, face à l’AC Milan qui plus est (0-3). À cela, est venu s’ajouter un revers contre l’AS Roma en championnat, permettant au Napoli de prendre seul les commandes de la Serie A, à quatre journées de la fin. Pour ne rien arranger à cette situation, les Interistes évoluent depuis près de deux semaines sans Marcus Thuram, touché aux adducteurs. Et son retour contre le FC Barcelone ce mercredi n’est pas certain.

Présent en conférence de presse avant le choc contre le Barça qui s’annonce titanesque, Simone Inzaghi a donné des nouvelles de son attaquant. Et si sa récupération semble se passer correctement, sa présence sur le pré en Catalogne ce soir n’est pas sûre à 100 % : « pour ce qui est de l’équipe, on verra bien. Thuram a eu sa première séance d’entraînement avec l’équipe aujourd’hui, nous ne l’avions pas vu depuis le match contre le Bayern Munich. Nous avons fait un bel entraînement, il a donné de bons signaux. Mais il est clair que je dois évaluer la situation. Demain matin (mercredi), nous ferons un réveil musculaire, je parlerai à nouveau avec lui. Je vais évaluer la situation. » Sur trois défaites d’affilées toutes compétitions confondues, les Italiens n’abordent pas cette demi-finale aller de la meilleure des façons, face à une équipe tout juste victorieuse de la Coupe du Roi.