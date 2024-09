Portugal : Cristiano Ronaldo continue de faire mentir tout le monde !

Cristiano Ronaldo n’est pas finito. Le Portugal était mal embarqué face à l’Ecosse dimanche soir. Menée 1-0 à la pause en raison d’un but précoce de Scott McTominay, la sélection lusitanienne a été sauvée par sa vedette. Rien de bien surprenant, puisqu’il avait déjà fait trembler les filets quelques jours plus tôt face à la Croatie. Auteur du deuxième but portugais lors de la victoire contre les Ecossais (2-1), CR7 a au passage inscrit le 901e but de sa carrière. Forcément, tout le monde s’enflamme au Portugal.

La suite après cette publicité

« Cristiano est dans un très bon moment. Nous sommes en septembre, il a disputé trois matchs, marqué trois buts pour son club… Nous devons protéger tous les joueurs, Cristiano ne peut pas jouer deux matchs de 90 minutes. Aujourd’hui, l’important, c’est que lui, s’il avait besoin d’être sur le terrain, c’était pour finir le match et non pour démarrer. J’ai beaucoup aimé son engagement, il est prêt à faire ce dont l’équipe a besoin et à être décisif. Dépendance à Cristiano ? C’est un joueur incroyable, mais c’est un atout. Devant le but, il est très important, mais parler de dépendance n’est pas quelque chose qui me semble correct », indiquait le sélectionneur Roberto Martinez après le match.

À lire

Les deux priorités du Real Madrid pour 2025, Virgil Van Dijk va prolonger avec Liverpool

Objectif 1000 ?

« C’est l’équipe nationale qui semblait être arrivée trop tard au match. Jusqu’à ce que le suspect habituel, Cristiano Ronaldo, crie « ça suffit ! » et à bout portant, il touche le ballon pour son 901e but de sa carrière, pour offrir la victoire du Portugal. Le capitaine montre qu’il est toujours le joueur décisif. Ce sont des faits », indique A Bola. « Il maintient toujours ce haut niveau pratiquement tout au long de la saison, c’est quelque chose qui ne me surprend pas et que je pense que, même aujourd’hui, il veut montrer pourquoi, même à 40 ans, il est capitaine et titulaire d’une équipe comme le Portugal », a pour sa part lancé Costinha, ancien international portugais.

La suite après cette publicité

Et forcément, les 1000 buts en carrière sont dans le viseur pour le joueur de 39 ans, qui n’est pas pressé de raccrocher les crampons. « Cristiano est un buteur, c’est pourquoi il y a trois jours, il a marqué le 900e but, et dans ce match il a marqué le 901e et continuera encore et encore jusqu’au 1000e but, c’est ce qu’il veut », a confirmé Bruno Fernandes. Quoi qu’il en soit, Cristiano Ronaldo a prouvé qu’il fait encore partie des meilleurs.